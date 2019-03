Schulting op jacht naar wereldtitel: ‘Klaar om historie te schrijven’

Door Rik Spekenbrink



Suzanne Schulting brak toen ze twee maanden geleden in Dordrecht haar eerste Europese titel opdroeg aan Sjinkie Knegt. Die huilde op zijn beurt in een tv-interview op de dag dat hij het Brandwondencentrum in Groningen mocht verlaten. Gisteren, in een rumoerige hotellobby in Sofia, was het weer de beurt aan Schulting. Bijna althans, ze hield het droog. Dat was niet gelukt toen ze het interview bij de NOS zag. ,,Het was de eerste keer dat ik Sjinkie zo emotioneel zag. Heftig, vooral omdat hij brak op het moment dat hij vertelde hoe mooi hij het vond dat ik goud had gewonnen. Het was intens, en mooi.”



Een heftige gebeurtenis kan een hechte groep nog sterker maken, en dat is wat er volgens Schulting (21) gebeurt met de nationale shorttrackselectie, nu die het al twee maanden moet doen zonder één van zijn natuurlijke leiders. Knegt liep hevige brandwonden op over zijn hele lijf, bij een ongeluk met zijn openhaard. Hij heeft voorzichtige hoop volgend seizoen weer te kunnen schaatsen. ,,Het is lastig”, zegt Schulting, terwijl ze zich soepel in de kleermakerszit positioneert. ,,Daan (Breeuwsma, red.) en ik zeiden het net nog tegen elkaar: we missen Sjinkie. Hij is een aanwezig persoon. Een wereldbekerwedstrijdje zonder hem kom je wel door. Maar dit is een WK, daar hoort hij gewoon bij.”