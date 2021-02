Schoop verlengt miljoenencontract bij Detroit Tigers

Topwerper Kenley Jansen ‘Ik wil nog één keer in Oranje spelen’

7 oktober Hij geldt al jaren als één van de beste closers van de wereld. Het enige wat ontbreekt is een World Series-titel voor Kenley Jansen (31). Deze maand krijgt hij weer een kans met de Los Angeles Dodgers. AD Sportwereld sprak hem vorige maand, toen hij met zijn ploeg in New York was.