Schippers vierde op 100 meter in Lausanne

Fraser-Pryce liep dit seizoen ook al 10,73 en is weer helemaal terug aan de top. Ze was er lang tussenuit en is inmiddels moeder geworden. Het is de vraag of de Jamaicaanse atlete haar vorm kan vasthouden tot aan de WK in Doha. Die beginnen vanwege de extreme zomerse hitte in Qatar pas eind september.



Schippers bouwt geleidelijk op naar Doha, waar ze op 100 en 200 meter wil excelleren. De 27-jarige Utrechtse is tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. Ze heeft op die afstand dit seizoen nog geen wereldtijd gelopen, hoewel ze de Diamond League in Oslo wel won in 22,56. Ze komt over een week weer uit op de 200 in Monaco.