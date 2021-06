Schippers snelt op NK naar zesde titel 100 meter: ‘Ik pak de titel en daar gaat het om’

Schippers onthulde vandaag in een interview met deze site dat terugkerende rugklachten haar prestaties nog steeds negatief beïnvloeden. Ze heeft zelfs een dubbele hernia, liet ze weten. Er is slijtage tussen de wervelschijven en die bemoeilijkt de sprinttrainingen. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter komt ook al enkele jaren niet in de buurt van de toptijden waarmee ze in 2015 de wereld verbaasde: 10,81 op de 100 meter en 21,63 op de 200 meter. Ook deze zomer blijft ze vooralsnog ver verwijderd van die hoogtepunten. Haar beste tijden zijn 11,15 op de 100 meter en 22,91 op de 200 meter.

In Breda liep Schippers in de series redelijk ontspannen 11,29. Samuel noteerde dezelfde tijd. In de finale toonde de Utrechtse toch weer even haar klasse. In de stromende regen maakte ze in de laatste meters het verschil. ,,De tijd is oké en prima voor nu. Ik kwam hier vooral om te winnen, en ik heb gewonnen. Ik pak de titel en daar gaat het om vandaag", zei Schippers na de titelrace.



Komende dinsdag loopt Schippers in het Zwitserse Luzern een 100 en een 200 meter, daarna volgt nog een 200 meter in Hongarije en de 4x100 meter met het estafette-team in het Britse Gateshead.