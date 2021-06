Schippers snelt op NK naar zesde titel 100 meter: ‘Ik heb gewonnen en daar draait het om’

Dafne Schippers heeft haar zesde nationale titel op de 100 meter veroverd. De 29-jarige Utrechtse atlete won op de NK in Breda de finale in een tijd van 11,20. Marije van Hunenstijn finishte als tweede in 11,28 en verdiende daarmee het zilver. Jamile Samuel pakte het brons in 11,34.

Schippers onthulde vandaag in een interview met deze site dat terugkerende rugklachten haar prestaties nog steeds negatief beïnvloeden. Ze heeft zelfs een dubbele hernia, liet ze weten. Er is slijtage tussen de wervelschijven en die bemoeilijkt de sprinttrainingen.



De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter komt ook al enkele jaren niet in de buurt van de toptijden waarmee ze in 2015 de wereld verbaasde: 10,81 op de 100 meter en 21,63 op de 200 meter. Ook deze zomer blijft ze vooralsnog ver verwijderd van die hoogtepunten. Haar beste tijden zijn 11,15 op de 100 meter en 22,91 op de 200 meter.

In Breda liep Schippers in de series redelijk ontspannen 11,29. Samuel noteerde dezelfde tijd. In de finale toonde de Utrechtse toch weer even haar klasse. In de stromende regen maakte ze in de laatste meters het verschil. ,,De tijd is oké en prima voor nu. Ik kwam hier vooral om te winnen, en ik heb gewonnen. Ik pak de titel en daar gaat het om vandaag", zei Schippers na de titelrace.



Komende dinsdag loopt Schippers in het Zwitserse Luzern een 100 en een 200 meter, daarna volgt nog een 200 meter in Hongarije en de 4x100 meter met het estafette-team in het Britse Gateshead.

Chris Garia snelde bij de mannen naar het goud op de 100 meter. Hij won de finale in 10,37 en greep zijn eerste Nederlandse titel op het koningsnummer. Solomon Bockarie behaalde het zilver in 10,42, Hensley Paulina pakte het brons in 10,46. Titelverdediger Joris van Gool meldde zich kort voor de finale af.

Rutger Koppelaar troefde Menno Vloon af bij het polsstokhoogspringen. De Zoetermeerse atleet zwiepte als enige over 5,70 meter. Vloon, de Nederlands recordhouder met 5,96, sprong af op 5,60 en moest genoegen nemen met zilver. Koppelaar probeerde nog de olympische limiet van 5,80 meter te slechten, maar zijn drie pogingen mislukten. Mogelijk kan hij toch meedoen aan de Spelen in Tokio, omdat hij op de wereldranglijst hoog genoeg staat.

Anouk Vetter, die in Tokio uitkomt op de zevenkamp, was de beste bij het verspringen. Een afstand van 6,28 meter was genoeg voor goud.