Schippers pakt brons op 200 meter in Birmingham

Schippers kwam goed de bocht uit en leek op het rechte stuk naar de zege te lopen. In de laatste dertig meter kwamen Miller-Uibo en Asher-Smith alsnog langszij.



De sprintster uit de Bahama's was eerder in het seizoen ook al de beste op de 200 meter in Shanghai. Met 22,15 liep ze een baanrecord in Birmingham en versloeg ze Asher-Smith die vorige week op de EK nog de beste seizoenstijd had gelopen met 21,89. Toen kwam Schippers als tweede over de finish in 22,14 en pakte Jamile Samuel brons. Samuel ontbrak in Birmingham.