Schippers over opgestapte coach: Ik neem het hem niet kwalijk

Schippers zegt het Reider niet kwalijk te nemen. ,,Als iemand niet meer gelukkig is... En liever nu dan over twee maanden.”



De 26-jarige sprintster wilde met Reider haar prestaties evalueren, maar zover kwam het niet door de mededeling van de Amerikaanse coach over zijn vertrek. ,,Er moesten wat hobbels weggenomen worden. Mijn laatste jaar is niet mijn beste jaar en daar moest over gesproken worden”, aldus Schippers, die naar Amerika verhuizen geen optie vindt.



De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter kan met haar trainingsgroep voorlopig terecht bij de bondscoaches Bart Bennema en Rogier Ummels. Bennema is de oude coach van de Nederlandse topsprintster. Anderhalf jaar geleden ging Schippers fulltime aan de slag met Reider, die bijna vier jaar geleden bij de Atletiekunie in dienst trad.



,,Ik ben heel blij dat ik nu weer bij mijn oude coach Bart Bennema terecht kan’’, liet Schippers weten. ,,Dat vind ik heel fijn. We moeten even aankijken hoe het gaat. Er zijn meerdere opties voor de toekomst, ik beschik gelukkig over een sterk team.’’