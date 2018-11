Schippers moet met nieuwe coach op zoek naar oude topsnelheid

Mayweather ontkent boksduel op oudejaars­avond

7 november Floyd Mayweather is niet van plan om op oudejaarsavond terug te keren in de boksring. De officieel gestopte profbokser zou het op de laatste dag van het jaar in de Japanse stad Saitama opnemen tegen kickbokser Tenshin Nasukawa. De 41-jarige Amerikaan ontkende vandaag echter, twee dagen na de aankondiging van het gevecht, dat hij een contract had getekend.