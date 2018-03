Schippers loopt de 200 meter in Sjanghai

Schippers begint haar atletiekseizoen een week eerder in Doha, waar ze op 4 mei uitkomt op de 100 meter.



In de hoofdstad van Qatar heeft Schippers concurrentie van onder anderen olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica en de Ivoriaanse sprintsters Murielle Ahouré, de wereldkampioene indoor over 60 meter, en Marie-Josée Ta Lou. Zij pakte vorig jaar zilver op 100 en 200 meter bij de WK in Londen en ook op de 60 meter bij de WK indoor.



In Sjanghai neemt Schippers het op tegen Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's. Bij de WK van vorig jaar eindigde Miller op de 200 meter als derde, achter Schippers en Ta Lou.



De Utrechtse bereidt zich momenteel in Florida voor op het zomerseizoen, met als hoogtepunt de EK in augustus in Berlijn.