Schippers kan haar rentree niet vieren met winst op 200 meter

Ze moest Lynna Irby ruim voor laten gaan. De Amerikaanse won in 22,55. Schippers hield wel de Zwitserse Mujinga Kambindji achter zich en ook de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou, twee andere wereldtoppers. Het was lang niet zeker dat de Nederlandse sprintster zou lopen in het stadion van Szekesfehervar. Vorige week schoot het in haar rug en sloeg de twijfel toe of ze wel zou starten, liet haar broer en manager Derek Schippers weten. ,,Uiteindelijk toch besloten het te doen”, meldde hij.



Schippers kwam tijdens de race wel goed door de bocht. Met lange passen en hoge frequentie spurtte ze als eerste het rechte stuk op. Maar ze verkrampte op de laatste meters en gaf toen te veel terrein prijs. De atlete liep ook haar eerste wedstrijd in het buitenland. Ze had deze zomer na de lange coranapauze alleen meegedaan op Papendal aan de zogeheten Inspiration Games. Samen met Marije van Hunenstijn en Nadine Visser kwam ze uit op een alternatieve 3x100 meterestafette.