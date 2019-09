Schippers en Hassan in actie tijdens finale Diamond League Brussel

Hassan imponeerde vorige week in de eerste finale in Zürich op de 1500 meter. De houdster van het Nederlands record (3.55,30) liep in de laatste ronde al haar concurrentes voorbij en kwam als eerste over de finish in 3.57,08. Ze verdiende 50.000 dollar met de zege. In Brussel strijdt ze om de jackpot van de 5000 meter. Op die afstand scherpte de Nederlandse atlete deze zomer haar Europees record aan tot 14.22,12.



Tweevoudig wereldkampioene Schippers eindigde in Zürich als vierde op de 200 meter in 22,46, ver achter de ontketende Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s, die won in 21,74. Op de 100 meter heeft de Utrechtse dit seizoen 11,04 als beste tijd staan. Drie van haar rivales die ze treft in Brussel, liepen onder de 11 seconden: Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,73), Dina Asher-Smith (10,91) en Marie-Josée Ta Lou (10,93).