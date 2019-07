Schippers als snelste naar finale 100 meter

WK Zwemmen Toptijd voor Heemskerk, geen finale maar wel Spelen voor Puts

15:42 Op de WK in Zuid-Korea is Femke Heemskerk in de finale van de 100 meter vrije slag als zesde geëindigd. Met 53,05 zwom ze haar derde beste tijd ooit in haar carrière. Winnares Simone Manuel uit Amerika was ruim een seconde sneller (52,04) in de sterk bezette finale.