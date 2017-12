Schipper Tienpont: ‘We zijn door een zware periode gegaan’

Volvo Ocean RaceNa twee legs in de Volvo Ocean Race staat het gehavende team Akzo Nobel op de vierde plaats. Simeon Tienpont, die in conflict raakte met zijn hoofdsponsor en pas na aan arbitragezaak terugkeerde aan boord, blijft positief. ,,Het turbulente begin heeft sporttechnisch voor een enorme deuk gezorgd, maar beetje bij beetje gaat het de goede richting op.”

Door Pim Bijl

Zondag begint team Akzo Nobel - dat vol voor de winst wilde gaan - als vierde aan de derde etappe van Kaapstad naar Melbourne. Is de eindoverwinning überhaupt nog mogelijk? ,,Het is een andere campagne geworden, denk ik”, zegt schipper Simeon Tienpont. ,,In alle eerlijkheid: het is een turbulent begin geweest in Alicante en dat heeft sporttechnisch voor een enorme deuk gezorgd op een cruciaal moment, maar beetje bij beetje gaat het de goede richting op. Uiteindelijk blijft die voorbereiding erg jammer. We hadden een zeer geolied team. Nu leunen we vooral op de sterke basis en hopen we toch weer de aansluiting te vinden.”

Het geschil met zijn hoofdsponsor en de arbitragezaak die hij uiteindelijk won, zorgde vorige maand voor een bizarre en onrustige aanloop. Tot overmaat moesten er in allerijl ook nog eens bemanningsleden worden gewisseld. De teleurstelling is er absoluut niet minder om, maar al teveel terugkijken heeft geen zin meer. ,,Goed leiderschap is ook omgaan met die teleurstellingen”, verklaart Tienpont.

Verwacht van Tienpont weinig geklaag meer nu de Volvo Ocean Race in volle gang is. Kort nadat zijn team in de havenrace in Kaapstad op de derde plaats is geëindigd toont de schipper van Akzo Nobel vooral goede moed. ,,Ik ga er altijd vol voor. We zijn door een zware periode gegaan, maar hopelijk geeft dat uiteindelijk kracht aan het team. We hebben ondanks alle perikelen nog altijd goede mensen en een goed team. Het zou fantastisch zijn als we in de komende leg naar een podiumpositie kunnen varen.”

De aanstaande lange etappe van Kaapstad naar Melbourne over de Zuidelijke Oceaan is berucht. Tienpont: ,,De weersomstandigheden gaan een grote uitdaging vormen. Koud, zwaar, enorme golven, onweersbuien. Dan wordt alles moeilijk aan boord en staat er een enorme druk op het team. Maar dat is ook de thrill. Met een gigantische snelheid midden in de nacht onder een prachtige sterrenhemel die boot heel houden en voor elkaar zorgen. Daar geniet ik nog altijd van.”