Schaatsunie grijpt in na rel rond 15-jarige Kamila Valieva: ‘Historische beslissing’

De minimumleeftijd wordt de komende jaren stap voor stap verhoogd. In het seizoen 2022-2023 blijft dat 15 jaar, in 2023-2024 wordt het 16 jaar en met ingang van 2024-2025 moet een schaatser minimaal 17 jaar zijn om onder meer aan de Spelen te kunnen meedoen. De ISU wil zo ‘de fysieke en mentale gezondheid van de schaatsers beschermen’.



De verhoging van de minimumleeftijd komt enkele maanden na de geruchtmakende dopingzaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Zij was 15 jaar toen ze in februari meedeed aan de Olympische Spelen. Valieva leidde Rusland in Beijing naar het goud in de landenwedstrijd, maar een dag later kwam naar buiten dat ze eind vorig jaar positief had getest op een verboden middel. Het leidde tot een dagenlange rel op de Winterspelen.