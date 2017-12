Schaakkampioene weigert deelname aan WK in Saudi-Arabië

Van der Poel weer baas in de modder

26 december Mathieu van der Poel heeft op tweede kerstdag zijn heerschappij in het veldrijden hersteld. De Nederlander was in de wereldbekercross van Heusden-Zolder oppermachtig en nam daarmee revanche op Wout van Aert, die anderhalve week geleden Van der Poel klopte in de wereldbekercross van Namen.