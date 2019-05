Samuel grijpt overtuigend ticket voor WK

Diamond League Semenya wint laatste ‘medicijn­lo­ze’ 800 meter

20:05 Caster Semenya heeft in haar laatste 800 meter waarin ze geen medicijnen hoeft te slikken, een indrukwekkende wedstrijd laten zien. De Zuid-Afrikaanse atlete won bij de Diamond League in Doha de afstand in een mondiale toptijd van 1.54,98. Zo snel was dit jaar nog niet gelopen.