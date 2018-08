Samenwerking Schippers met Reider onder vergrootglas

Badloe verspeelt kans Van Rijssel­berg­he heeft wereldti­tel al binnen dankzij jurybe­sluit

10:39 Windsurfer Dorian van Rijsselberghe heeft in het Deense Aarhus zijn tweede wereldtitel in de RS:X-klasse veroverd. Dat gebeurde sneller dan verwacht, want door een jurybesluit verspeelde zijn landgenoot Kiran Badloe de kans om de tweevoudig olympisch kampioen in de medalrace nog van het goud af te houden.