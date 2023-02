Russische turners en worstelaars uitgenodigd voor Aziatische Spelen: plaatsing voor Olympische Spelen mogelijk

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet vorige maand weten dat sporters uit Rusland en Belarus, die vanwege de oorlog in Oekraïne niet welkom zijn in Europese toernooien, mogelijk via deelname aan wedstrijden in Azië zich kunnen plaatsen voor de Spelen. Mocht dat lukken dan zouden zij in Parijs mogelijk onder neutrale vlag in actie kunnen komen.