Russische turner provoceert met Z op tenue bij wereldbeker

Paralympi­sche Spelen officieel geopend door Chinese president Xi

De Paralympische Winterspelen in Peking zijn officieel geopend. De eer om dat te doen was aan de Chinese president Xi Jinping, die verder geen toespraak gaf. Onder anderen voorzitter Andrew Parsons van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) deed dat wel. Hij riep op tot vrede in verband met de oorlog in Oekraïne. Namens TeamNL droegen parasnowboarders Lisa Bunschoten en Chris Vos de vlag het Vogelnest-stadion in.

4 maart