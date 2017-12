Russische klokkenluider Rodsjenkov doet nieuwe onthulling

Hij zou daarvoor de afgenomen urinestaal van een verboden middel moeten voorzien. Rodsjenkov doet die onthulling in een interview met de New York Times .

Rodsjenkov was baas van het Russische dopinglab en verantwoordelijk voor het omruilen van positieve urinestalen voor schone waardoor Russische atleten tijdens de Winterspelen in Sotsji niet betrapt werden. Nu verklaart hij dat de voormalig minister van sport Joeri Nagorny hem de opdracht gaf biatlete Vita Semerenko voorafgaand aan de Spelen een positieve test te bezorgen. Oekraïne gold als voornaamste concurrent van de Russische biatletes. Rodsjenkov bracht het plan niet ten uitvoer. ,,Ik kon een onschuldige sporter dit niet aandoen. Ik heb Nagorny er van overtuigd dat de fraude zou uitkomen.''

Semerenko was terughoudend met een reactie op de beweringen van de Rus, die geldt als kroongetuige in het Russische dopingschandaal en bescherming geniet van de FBI. ,,Ik hoop dat de daders bestraft worden'', werd ze geciteerd door een tv-zender. De 31-jarige Semerenko pakte in Sotsji het estafettegoud. Voor de Russinnen, die het zilver inmiddels moesten inleveren omdat twee biatletes van het team als dopingzondaars werden ontmaskerd.