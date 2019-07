Russische bokser Dadasjev (28) overleden na gevecht

De zichtbaar aangeslagen Rus was het niet eens met de beslissing van zijn trainer, maar die benadrukte dat Dadasjev te veel klappen had gekregen en dat verder boksen geen optie was. De Rus, die zijn vorige dertien partijen allemaal had gewonnen, werd al in de ring onderzocht door een arts. Hij zakte later op weg naar de kleedkamer in elkaar. Dadasjev onderging in het ziekenhuis een operatie aan zijn hersenen en werd vervolgens in kunstmatige coma gebracht. De bokser bleek echter zware hersenschade te hebben opgelopen bij het gevecht. Vandaag kwam naar buiten dat hij is overleden.