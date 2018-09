Russische atletiekbond stapt naar CAS na verlenging van schorsing

Rusland mag sinds november 2015 niet meer aan internationale atletiekwedstrijden deelnemen nadat vast was komen te staan dat er in het land sprak was geweest van grootscheeps door de staat ondersteund dopinggebruik. In juli werd die schorsing nogmaals verlengd.



Vorige week maakte wereldantidopingbureau WADA bekend dat de schorsing van de Russische antidopinginstantie Rusada wordt opgeheven. In een reactie daarop stelde de IAAF dat daarmee aan een voorwaarde voor een terugkeer van Russische atleten is voldaan, maar aan twee nog niet. De mondiale atletiekbond wil eerst dat de Russen de rol van de staat erkennen en toegang verlenen tot de testmaterialen en data.



Het besluit van het WADA veranderde het standpunt van de IAAF daarom niet. De IAAF wacht een onderzoek af en gaat pas in december overwegen de schorsing op te heffen. Wel mogen Russische atleten die bewezen hebben niets te maken te hebben met verboden praktijken al enige tijd onder neutrale vlag in internationale wedstrijden uitkomen.