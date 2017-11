Russische atleten horen mogelijk geen volkslied op Winterspelen

Minder dan honderd dagen voor de start van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang leven de Russische sporters nog altijd in onzekerheid. Het internationaal Olympisch Comité (IOC) neemt waarschijnlijk op 5 december een beslissing over mogelijke sancties.

Een algehele uitsluiting van Russische sporters is niet waarschijnlijk, concludeert New York Times op basis van bronnen die kennis hebben van het lopende onderzoek. Wel zou het kunnen dat de Russen in Zuid-Korea alleen onder neutrale vlag mogen deelnemen. Het gevolg daarvan zou zijn dat de Russische vlag en het Russische volkslied taboe zijn tijdens de komende Winterspelen.

Ook andere opties worden door de hoogste officials overwogen: van het uitsluiten van enkel atleten en officials die zich schuldig hebben gemaakt aan dopingpraktijken tot aan het uitdelen van een forse boete.

Kritisch rapport

Vorig jaar schreef onderzoeker Richard McLaren in een rapport voor het wereldantidopingbureau WADA dat in Rusland jarenlang sprake is geweest van systematisch door de staat georganiseerde doping. Met name bij de vorige Winterspelen, in 2014 in Sotsji, zouden de regels op grote schaal zijn geschonden.

Voor de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro was even sprake van een algehele schorsing van Russische sporters, maar zover kwam het uiteindelijk niet. IOC-voorzitter Thomas Bach vond dat het in strijd zou zijn met de olympische waarden, met als gevolg dat Rusland in Brazilië in 34 van de 39 sporten gewoon atleten mocht afvaardigen.