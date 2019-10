Rugbyers Engeland stuiten Nieuw-Zeeland in jacht op derde wereldtitel op rij

Engeland domineerde van de eerste tot de laatste minuut tegen een team dat voor het laatst in 2007 een WK-duel had verloren. Nieuw-Zeeland was zeker ook op basis van de onderlinge ontmoetingen zwaar favoriet. Vijftien van de laatste zestien duels tussen beide landen waren gewonnen door de All Blacks, die al na 90 seconden tegen een achterstand aankeken.

,,Het is geweldig om deel uit te maken van deze ploeg”, zei Engelands captain Owen Farrell na de eenzijdige partij. ,,We deden alles goed vandaag.” Zijn Nieuw-Zeelandse collega Kieran Read moest zich neerleggen bij het gevoelige verlies: ,,Het is moeilijk onder woorden te brengen wat dit voor ons betekent. Engeland verdient de credits voor de sterke wijze waarop zij het duel begonnen. We slaagden er niet in in ons spel te komen.” Engeland leidde halverwege met 10-0. De enige keer dat de Nieuw-Zeelanders er op een WK niet in waren geslaagd voor de rust te scoren was in 1991 toen ze in de halve finales werden verslagen door Australië.