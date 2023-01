Rugby-international Inge van der Velden (30) overleden aan kanker

,,Inge was een talentvolle, snelle en superfitte speelster”, zegt bondscoach Sylke Haverkorn op de site van de rugbybond. ,,Ze was heel lief en stond altijd in verbinding met de mensen om haar heen.”

Ook haar club staat stil bij het verdrietige nieuws. ‘Je ziet ze niet veel meer, de teamspeelsters pur-sang. Jij was er wel zo één’, staat in een persoonlijke boodschap op de site van de Castricumse Rugby Club. ‘Met je enthousiasme, je ongelofelijke energie en je perfecte skills leidde je het team naar grote hoogte. Jij was de motor en de olie. Ook buiten het veld was je, met je altijd vrolijke lach, zeer actief om het team en de club een absolute meerwaarde te geven. Je bent en blijft altijd bij ons. Voorop in de strijd, in ons hart. Rust zacht.’