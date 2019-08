Rins klopt Márquez op de streep op Silverstone

Rins keek bijna de hele wedstrijd tegen de achterkant van de Honda-machine van Márquez aan, maar hij wist de wereldkampioen bij het uitkomen van de laatste bocht voorbij te schieten. Het verschil op de streep was miniem. Maverick Viñales, ook een Spanjaard, eindigde op zijn Yamaha als derde.

Lees ook Márquez verovert voor zestigste keer pole in MotoGP Lees meer

Rins (23) boekte op Silverstone zijn tweede zege van dit seizoen in de MotoGP. De Suzuki-coureur vierde in april in de Verenigde Staten zijn eerste zege ooit in de koningsklasse.

Hoewel Márquez op de streep werd geklopt, is hij in hoog tempo op weg naar zijn vierde wereldtitel op rij in de MotoGP. Zijn enige rivaal, Andrea Dovizioso, ging al in de eerste bocht onderuit. De Italiaan kon de Fransman Fabio Quartararo, die voor hem onderuit schoof, niet ontwijken. De nummer twee van de WK-stand ging hard onderuit en moest per brancard worden afgevoerd naar het medisch centrum op het circuit. De Ducati van Dovizioso vloog bij de crash in brand.