Rico Verhoeven op de Chinese toer

De laatste keer dat Rico Verhoeven (28) in China vocht, verloor hij. Morgenavond keert hij er terug, met grote ambities. ,,We gaan een nieuwe markt opengooien."

De bijnaam van Rico Verhoevens tegenstander in het Chinese Guangzhou klinkt gevaarlijker dan de werkelijkheid. Antonio Bigfoot Silva is inderdaad een reus van een vent met schoenmaat 50 (!), maar verdiende zijn sporen vooral in het mixed martial arts (MMA) waar tal van vechtsportdisciplines samensmelten.

Bigfoot

De laatste overwinning van de 38-jarige Braziliaan dateert alweer van augustus 2015. ,,Mijn grootste uitdaging noem ik het ook zeker niet", zegt Verhoeven. De kickbokser uit Halsteren is desondanks op zijn hoede. ,,Het blijft opletten bij de zwaargewichten, één klap kan fataal zijn. En wat ik zo lees, komt Bigfoot vooral om te hakken."

Het gevecht tegen de Braziliaanse reus (dat niet om de wereldtitel gaat) is vooral ook commercieel interessant voor Verhoeven en Glory, waar hij in mei naar eigen zeggen 'het grootste kickbokscontract ooit' tekende. China is maf van vechtsport en heeft een enorm potentieel op commercieel gebied. Of zoals Verhoeven het zegt: ,,We gaan een nieuwe markt opengooien met Glory. Dat het kickboksen hier enorm leeft, heb ik de laatste dagen al gemerkt. Er zijn veel enthousiaste fans in China: ik word op straat herkend en ze willen allemaal op de foto."

Kickboksen promoten

Verhoeven kijkt niet op een selfie meer of minder. ,,Ik denk dat bijna geen actieve sporter zoveel op tv is als ik dat ben. Ik vind het hartstikke leuk om te doen en het is ook een manier om het kickboksen te promoten." Bang dat het ten koste gaat van zijn sportieve prestaties is Verhoeven niet. Trainer Dennis Krauweel en businessmanager Karim Erja beheren de agenda van de Halsterenaar streng en zorgen dat zijn status als 'King of Kickboxing' niet onder alle aandacht lijdt. Op 9 december wacht in Ahoy Rotterdam bijvoorbeeld alweer een gevecht met Jamal Ben Saddik.

Het gezinsleven van Verhoeven lijdt soms wél onder zijn tjokvolle agenda. Eind september werd zoontje Vince geboren, net in een periode dat Verhoeven vol in training was voor zijn Chinese gevecht. ,,Opofferingen horen bij de weg die we nu bewandelen. Het is noodzakelijk", zegt Verhoeven, die pas voor een kleine 700.000 euro een villa in Halsteren kocht. Met een grijns op zijn gezicht: ,,Niet slecht toch? De verdiensten zijn goed. Je hoort mij ook niet klagen."