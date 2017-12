Rico Verhoeven dicht bij 'droomrol in Hollywood-blockbuster'

In spoor van 'The Rock'?Rico Verhoeven heeft auditie gedaan voor een 'droomrol' in een Hollywood-blockbuster. Om welke film het gaat, is niet bekend. Wel 'komen al zijn acteerdromen in één keer uit' als Verhoeven de rol krijgt, zo zegt zijn manager Karim Erja.

Proud to share with you that I am #Ferdinand. No fighting bull, but a Big-Hearted animal. A film from the creators of 'Ice Age' & 'Rio'. In Dutch cinemas from December 16th .. .. .. .. .. .. #bioscoop #ferdinand #cinemas #december #stier #bull #nederlandstalig Een foto die is geplaatst door Rico Verhoeven (@ricoverhoeven) op 1 Dec 2017 om 6:25 PST Door Tim Reedijk



Dat Rico Verhoeven ambities heeft voor een carrière in Hollywood heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. De kickbokser, die het zaterdag tegen Jamal Ben Saddik opneemt, staat voor zijn debuut in de filmwereld met een rol in de film Kickboxer: Retaliation en als stemacteur voor de animatiefilm Ferdinand. Maar er zit meer aan te komen voor Verhoeven, zo stelt Erja.



,,Verhoeven staat op de radar van grote jongens", zegt hij. ,,De grote film waarvoor hij nu auditie heeft gedaan, is een toptraject als het lukt. Het gevecht van zaterdag zat wat in de weg voor die auditie, maar hij is wel op en neer naar Hollywood gegaan en dat is goed bevallen."



Vier dagen geleden zette Verhoeven een foto op Instagram met Jean-Claude Van Damme, die een verleden heeft in het karate en daarna uitgroeide tot een internationale filmster. Samen spelen ze in de film Kickboxer: Retaliation, die in januari 2018 verschijnt. ,,De timing van die foto was ongelukkig, het waren opnames van de zomer ervoor. Van Damme is wel fan van Rico en vroeg hem voor een bijrolletje in de film."



Verder komt op 20 december komt in Nederland de animatiefilm Ferdinand uit. Daar spreekt Verhoeven de stem in van een grote stier met een klein hartje. Dit betekent zijn filmdebuut, nadat hij eerder al rolletjes in de series Vechtershart en Bluf speelde. Verhoeven schaaft aan zijn carrière als acteur, onder meer door met diverse coaches te werken die hem helpen zijn acteerkwaliteiten te verbeteren. Onder anderen Jan Kooijman, Achmed Akkabi en in Amerika Liev Schreiber hielpen hem al eens.

Focus

Maar voor nu ligt de focus nog vooral op het kickboksen. ,,Hij valt een beetje tussen wal en schip. Wereldkampioen worden was een droom, acteren is dat ook. Hij ruikt er nu aan. Hij heeft een 'filmkop' en spreekt goed Engels. Alleen moet je voor een écht grote rol soms drie maanden vrijaf nemen en dat is lastig. Maar we willen het niet zo noemen dat kickboksen in de weg staat. Hij wil nu de langstzittende wereldkampioen worden. Maar hij denkt ook aan zijn tweede carrière, hij heeft niet het pensioen van een voetballer. Hij denkt ook: wat als het misgaat met kickboksen?"



Mocht de 27-jarige Brabander daadwerkelijk doorbreken, is hij de zoveelste vechtsporter die het maakt in de filmwereld. Verhoeven zelf kijkt met bewondering naar Van Damme, zo zegt Erja. ,,En van Dwayne Johnson is hij erg gecharmeerd. Hij vindt het knap hoe Johnson het maximale rendement uit zijn talent haalt."



Het gevecht tussen Verhoeven en Ben Saddik wordt zaterdagavond afgewerkt. De videosamenvatting volgt later die avond. Ziggo Sport zendt de partij uit.

Nog eens vijf voorbeelden van vechtende sporters die doorbraken als acteur:

1. Dwayne ‘The Rock’ Johnson

Misschien wel het beste voorbeeld van een succesvolle combinatie van vechtsport en acteerwerk. Johnson wordt beschouwd als één van de grootste worstelaars aller tijden in de WWE. Momenteel is hij volgens het magazine Forbes na Mark Wahlberg de bestbetaalde acteur ter wereld, met onder meer de rol van Luke Hobbs in The Fast and The Furious.

2. Bruce Lee & Jackie Chan

Het continent Azië heeft twee schoolvoorbeelden voortgebracht van vechtsporters die uitgroeiden tot internationale filmsterren. De iconische Lee en Chan zijn de gezichten van de atletische vechtkunstacteurs uit het oosten. Lee, gestorven in 1973, beoefende meerdere Aziatische vechtsporten en is de grondlegger van het Jeet Kune Do. Hij speelde een belangrijke rol bij de introductie van vechtsporten in het westen. Chan speelde in tientallen films en wordt beschouwd als de grootste Chinese acteur aller tijden.

3. Jean-Claude Van Damme

Trots poseerde Verhoeven op de set van Kickboxer: Retaliation met Jean Claude Van Damme, ook wel ‘Muscles from Brussels’ genoemd. De Belg Van Damme was vechtsporter, maar won ook bodybuildingwedstrijden en werd Europees kampioen karate in 1979. Zijn carrière in het karate bleek de opstap naar een nog veel grote filmcarrière, die begon met zijn debuut als vechtersbaas in Bloodsport.

4. Chuck Norris

De Amerikaan Chuck Norris begon in de martial arts en groeide uiteindelijk uit tot een wereldberoemde filmster. Voordat hij in Hollywood belandde werd hij onder meer zesmaal wereldkampioen karate in de klasse middengewicht. Norris kwam in contact met Bruce Lee, met wie hij veel trainde en zo rolde hij de film- en tv-wereld in.

5. Dave Batista