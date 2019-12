Rico Verhoeven behoudt wereldtitel na dramatische aftocht Badr Hari

Waar het in 2016 om een armblessure ging, moest de 35-jarige Marokkaan vanavond met een beenblessure opgeven in de derde ronde. Bij een draaitrap kwam Hari verkeerd terecht op zijn standbeen, waarna hij naar de grond ging en niet meer op tijd overeind kon komen. Hari lag nog minutenlang snikkend in de ring en werd uiteindelijk met een brancard afgevoerd. Hari, die zich vanavond massaal gesteund wist door zijn ‘Badr Army’, kreeg het applaus van zowel Verhoeven als het publiek.



De blessure van Hari kwam onverwachts na twee zeer vermakelijke rondes, waarin Hari het voordeel had in de eerste en Verhoeven het overwicht had in de tweede. Beide vechters gingen daarin een keer naar de grond. Hari stond op het moment dat hij geblesseerd raakte voor in punten. Verhoeven had al twee keer acht tellen gekregen. Toen Hari na zijn opgave weer op zijn benen stond, zochten hij en Verhoeven elkaar op voor een respectvolle omhelzing en een gesprek.