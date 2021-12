Richard Verschoor vervangt Enzo Fittipaldi in Formule 2

Hoe een 'hockeyster' de loopwereld versteld doet staan: ‘Het moet nog doordrin­gen’

Nienke Brinkman begon pas tweeënhalf jaar geleden met hardlopen. Nu al is ze de derde Nederlandse vrouw aller tijden op de marathon en mag ze volgend jaar naar de wereldkampioenschappen in Eugene, dankzij haar razendsnelle 2.26.34 zondag in Valencia.

7 december