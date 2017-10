Reuzenslalom in Sölden geschrapt vanwege storm

Rond de Rettenbachgletsjer in Oostenrijk werden windstoten van ruim 120 kilometer per uur gemeten. De veiligheid van de deelnemers kon daarmee niet worden gegarandeerd.



De traditionele seizoensopener ging gisteren bij de vrouwen wel door, al werd de reuzenslalom wel ingekort. De Duitse skiester Viktoria Rebensburg was met 1.55,20 over twee runs net iets sneller dan de Française Tessa Worley (1.55,34) en de Italiaanse Manuela Mölgg (1.55,73). De Amerikaanse Lindsey Vonn wist zich niet te plaatsen voor de tweede run.



De wereldbeker gaat in het tweede weekeinde van november verder in het Finse Levi, waar een slalom voor de vrouwen en mannen op het programma staat.