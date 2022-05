Rentree gemaskerde held geeft 76ers weer hoop in play-offs: ‘Ik moet er even doorheen’

Zonder de geblesseerde Embiid had de ploeg uit Philadelphia de eerste twee duels in Miami verloren. De 28-jarige Kameroener liep eind vorige maand in de vorige ronde tegen Toronto Raptors een hersenschudding en een gebroken oogkas op. Embiid, genomineerd voor de prijs voor de meest waardevolle speler (MVP) van de reguliere competitie, keerde vrijdag terug in de ploeg met een beschermend masker voor zijn gezicht. Embiid tekende voor 18 punten en 11 rebounds.



,,Ik had eerlijk gezegd niet zoveel energie”, zei Embiid, die bekende dat hij nogal wat last had gehad van zijn hersenschudding. ,,Maar daar moet ik nu even doorheen. Ik had het gevoel dat alleen mijn aanwezigheid al belangrijk zou zijn voor de ploeg.”



In het westen bracht Dallas Mavericks de achterstand tegen Phoenix Suns terug tot 2-1 door het derde duel met 103-94 te winnen. Jalen Brunson (28 punten) en Luka Doncic (26 punten, 13 rebounds) namen samen de helft van de productie van de Mavericks voor hun rekening.