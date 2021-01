Recordscore van Bradley Beal van 60 punten stopt Philadelphia niet

Stoch wint voor derde keer Vierschan­sen­tour­nee

6 januari Kamil Stoch heeft voor de derde keer in zijn loopbaan de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. De 33-jarige Pool won na de zege in de derde wedstrijd in Innsbruck ook de afsluitende wedstrijd in het Oostenrijkse Bischofshofen.