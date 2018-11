Recordaantal atleten naar EK cross in Tilburg

Basketbal­lers verliezen ruim van Polen

29 november De Nederlandse basketballers hebben de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen met ruime cijfers verloren. In de Maaspoort in Den Bosch ging de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren onderuit met 78-105. Plaatsing voor het WK basketbal in 2019 is daardoor ver weg.