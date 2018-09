Rallykampioen Ogier keert terug bij Citroën

Toussaint scherpt Nederlands record aan

13:06 Zwemster Kira Toussaint heeft op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Eindhoven haar Nederlandse record op de 50 meter rugslag aangescherpt. Toussaint klokte 26,19 seconden in het 25 meterbad. De 24-jarige rugslagspecialiste was daarmee iets sneller dan ruim een jaar geleden in Berlijn, toen ze 26,24 neerzette.