Racisme-rel overschaduwt eerste finaleplaats Pinoké in play-offs om titel

De Amsterdamse derby in de halve finales van de play-offs werd overschaduwd door een racisme-rel. De hockeyers van Amsterdam droegen tijdens de warming-up voor de return een wit T-shirt met daarop het woord ‘racisme’, waar een streep doorheen was gezet.



Volgens Amsterdam is een van hun spelers tijdens het eerste duel racistisch bejegend door een speler van Pinoké. Aanvankelijk werd die speler geschorst door de tuchtcommissie van hockeybond KNHB, maar na beroep van Pinoké werd die schorsing ingetrokken. Aanvoerder Mirco Pruyser van Amsterdam werd wel geschorst vanwege “een voorval” tijdens de eerste wedstrijd. Pruyser kreeg ruzie met doelman Hidde Brink van Pinoké.



Miles Bukkens opende in de return de score, waarna de Belgische spits Sébastien Dockier met twee doelpunten Pinoké naar de finale leidde. De ploeg van Mahieu treft daarin Bloemendaal of HGC. HGC trok de stand in de serie gelijk door het tweede duel met 3-1 te winnen. Zondag volgt de beslissende derde wedstrijd.