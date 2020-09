Racing Team Nederland start 24 Uur van Le Mans vanaf plek 8

,,Fantastisch, we zijn trots op Nyck dat hij dit voor elkaar heeft gekregen”, zei Frits van Eerd, de teambaas die samen met De Vries en Giedo van der Garde het rijderstrio van het Nederlandse team vormt. “Donderdag dachten we dat er misschien nog wel iets meer in zat, maar dit is echt ongelooflijk. Dat je je in Le Mans, de race der races, als derde kwalificeert zegt echt veel. We zijn klaar voor de race. We hebben een superteam, een superauto, alles is onder controle. Op naar morgen.”