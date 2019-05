Quartararo jongste coureur op pole ooit

Bucks aan de leiding tegen Celtics

9:01 Milwaukee Bucks heeft in de tweede ronde van de play-offs van de NBA de leiding genomen tegen Boston Celtics. Na drie duels staat het 2-1 in het voordeel van het team van sterspeler Giannis Antetokounmpo. In Boston werd het na een moeizaam begin 123-116 in het voordeel van de Bucks, die de serie nog begonnen waren met een nederlaag.