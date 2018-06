Publiekstrekker Schippers overtuigend naar zege bij FBK Games

Maar in Hengelo volgde de eerste winst. Gedragen door het thuispubliek won de 25-jarige Utrechtse de door de organisatie groots aangekondigde ‘battle’ met de Nigeriaanse Blessing Okagbare, vooralsnog ’s werelds snelste vrouw van 2018 (22,04). Schippers kwam in baan vijf tot 22,44, waar de Okagbare ver achterbleef. De Bulgaarse Yvette Lalova eindigde als tweede in 22,79. De Amerikaanse Kyra Jefferson pakte de derde plaats in 22,81. Jamile Samuel, naast Schippers ook al zeker van een ticket voor het Europees Kampioenschap in Berlijn, eindigde in Hengelo als vierde.

De Utrechtse liep vooral de bocht heel krachtig en ze kwam met ruime voorsprong het rechte stuk op. Ze verkrampte wel in de laatste meters, waardoor de tijd niet erg scherp was. ,,Ik had ook wel iets meer van de tegenstand verwacht. Ik liep de bocht met power, misschien net iets te veel. Waarom de tijd niet zo heel goed was, weet ik niet", zei ze na de race.



Het duurde even voordat de atlete de pers te woord kon staan. ,,Ik ging behoorlijk stuk en was na de finish even duizelig en misselijk. Dat heb ik wel vaker, dan moet ik even bijkomen.''