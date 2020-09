Protest, boegeroep en zege van kampioen bij start NFL

Zoals bij vrijwel alle Amerikaanse sporten grepen ook de American footballers de openingswedstrijd van het seizoen aan om zich te laten horen in het racismedebat in hun land. Spelers en stafleden van beide teams maakten een gebaar van eenheid, door met hun armen in elkaar gestrengeld een lange rij op het veld te vormen. Het leverde ze applaus op, maar ook boegeroep en gefluit door een deel van de toeschouwers. In totaal konden zo'n 17.000 mensen in het stadion ondanks de coronamaatregelen.

Kort voor het gebaar van eenheid hadden de twee clubs dat juist niet uitgestraald, toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld en ook het lied 'Lift Every Voice and Sing', dat wordt gezien als het 'zwarte' volkslied. De spelers van Houston Texans bleven binnen in de kleedkamer. De American footballers van Kansas City Chiefs stonden wel langs het veld. Eén van hen, Alex Okafor, knielde en stak een arm in de lucht. Het is het protestgebaar dat Colin Kaepernick in 2016 als eerste deed in de NFL. De voorbije maanden werd het bij veel sportwedstrijden gedaan, als protest tegen ongelijkheid en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.



Heel wat spelers uit de NFL dragen dit seizoen op hun helm de namen van slachtoffers van politiegeweld of een boodschap, zoals 'Stop haat' en 'We hebben iedereen nodig'.