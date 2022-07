Programma WK atletiek | Femke Bol moet in series eerste stap zet richting medaille op 400 meter horden

Nieuwe manier van bloedafna­me bij dopingcon­tro­le voor WK atletiek

Kort voor aanvang van de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene zijn zeshonderd dopingcontroles uitgevoerd. Bij een deel van die controles is voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe manier van bloedafname. In plaats van een buisje bloed volstaan nu een paar druppels die in opgedroogde vorm naar het testlaboratorium gaan voor analyse.

