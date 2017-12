Polman waakt voor Tsjechië: 'Ze vechten maar door'

Door Lisette van der Geest



Wie het de handbalkenner gistermiddag vroeg, hoorde overal hetzelfde antwoord: woensdagavond de kwartfinale op het WK tussen Nederland en Roemenië. Maar na de achtste finale is het affiche van morgenavond anders dan gedacht. Om 17.30 uur speelt de ploeg van bondscoach Helle Thomsen tegen Tsjechië



Ook Estavana Polman had vooraf anders voorspeld. ,,Kijk, als je van tevoren had gezegd: jullie spelen tegen Tsjechië in een kwartfinale, dan zou je denken: top! Tsjechië. Maar ja, ze staan natuurlijk niet voor niets in de kwartfinale. Ze hebben grote landen verslagen. Ja…”

Volledig scherm © AFP Vanmorgen stond er net als vanmiddag een tactiekbespreking op het programma bij het Nederlands team. ,,Dan zie je: ze kunnen inderdaad wel wat”, zegt Polman. Ze weet niet veel van haar concurrenten, zag in het verleden nog niet veel beelden. ,,Misschien slecht, maar voor mij zijn zij echt een verrassing. Nu ging ik om de voorbereiding op morgen voor het eerst echt kijken naar ze en dacht ik: o ja, o ja, en nu? Maar het komt goed.”



Ze is blij dat ze nu geen Aziatisch team zal treffen. Zuid-Korea bleek lastig in de poulefase, de wedstrijd van Japan was gisteravond zenuwslopend en extreem lastig. ,,Die Aziatische speelstijl ligt ons om de een of andere manier dit toernooi niet heel goed, maar dat is nu gelukkig even niet aan de orde.”

De kracht van het Tsjechische team schuilt in hun doorzettingsvermogen, denkt Polman. ,,We kunnen winnen, maar we moeten er wel staan want zij blijven doorgaan. Ze stonden tegen Roemenië met twee punten achter in de laatste minuut en wonnen uiteindelijk. Tja, dan weet je: zij gaan door tot het einde. Zij vechten, gaan maar door en geven niet op en het wordt geen makkelijke wedstrijd."

Maar ook Nederland toonde juist die houding in de voorgaande wedstrijden van dit WK tegen Servië en Japan. ,,Dat is onze kracht nu geworden. Als je ons drie jaar geleden had gezien was dat misschien anders."

