Polman gesloopt na thriller: ‘Maar dat maakt me geen reet uit’

videoEstavana Polman kon haar geluk niet op na de sensationele overwinning op Rusland (33-32). ,,Ik kan het niet geloven’’, sprak de Oranje-handbalster over het bereiken van de WK-finale. ,,Wow, wat een wedstrijd! We staan er gewoon. We winnen gewoon van de Russen. Dat is heerlijk.’’

Polman kwam voor de camera van Ziggo Sport woorden te kort na de thriller. ,,Het was gewoon echt fantastisch. We vechten zo hard, de dekking stond zo goed, de aanval, het lukte gewoon. We staan in de finale. Ik weet niet wat ik moet zeggen.’’

Lees ook Oranje verslaat Rusland in ware handbalkraker en staat in WK-finale Lees meer

Voor Oranje was de halve finale een ware slijtageslag. ,,Hoe ik morgen wakker word, weet ik niet, maar we staan er’’, lachte Polman. ,,Ik word oud. Maar dat maakt me geen reet uit. Al moet ik kruipend in de finale op het veld. Dat maakt me echt niets uit. Ik ben gewoon zó trots. We hebben het zo goed gedaan als team. We hebben toch maar weer bewezen dat we het kunnen.’’

Een voorkeur voor een tegenstander in de finale – Spanje of Noorwegen – heeft Polman niet. ,,Het maakt ons niet uit. We zien wel tegen wie we nu moeten.’’