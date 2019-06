Polling weet wat beter moet: ‘Aan mijn geduld werken’

Polling (-70 kg) vond dat Bernholm een derde straf verdiende. ,,Maar die geven ze de laatste tijd niet vaak meer”, mopperde ze. ,,Dat weet ik, dus dan moet ik geduld hebben. Maar dat is niet mijn sterkste kant. Ik zal dat toch moeten leren. Want dit soort judoka’s kom je steeds vaker tegen. Ze worden namelijk niet meer bestraft. Zij kunnen vijf minuten geen zak doen en toch winnen. Dat is niet eerlijk, maar er zijn zo veel dingen niet eerlijk. Hier moet ik aan werken.”



Polling stond lang aan de kant met een hernia. De viervoudig Europees kampioene was benieuwd waar ze zou staan in Minsk, waar de EK tijdens de Europese Spelen worden gehouden. ,,Maar met het judo zat het wel goed, dat zag je ook aan mijn eerste wedstrijd”, doelde ze op haar zege op de Duitse Laura Vargas Koch. ,,Tegen Bernholm had ik geen onnodig risico moeten nemen. Mijn rug is weer goed, nu moet ik aan mijn geduld werken”, concludeerde Polling nadat ze in een houdgreep was genomen.