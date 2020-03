Poetin stuurt schakers Kandidatentoernooi in allerijl weg uit Rusland

Het toernooi, waarin acht internationale grootmeesters het tegen elkaar opnamen om te bepalen wie aan het einde van dit jaar in Dubai de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen, was na zeven ronden halverwege. Het was praktisch het enige evenement dat nog doorging in de door het virus volledig platgelegde sportwereld. ,,Er was daar vooraf wel wat kritiek op, maar het ging eigenlijk best goed. Het was wel een bizar toernooi, want de schakers zaten in een prachtige speelzaal, maar er was geen publiek en er mochten ook geen journalisten bij. Verder werden we twee keer per dag getemperatuurd en we zijn zelfs twee keer allemaal getest op het coronavirus. De organisatie nam het besmettingsgevaar wel degelijk serieus."