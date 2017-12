Poetin: Klokkenluider Rodsjenkov is een Amerikaans agent

Hij deed dat tijdens zijn traditionele jaarlijkse persconferentie in Moskou, waarin hij vragen van burgers beantwoordt.



Poetin zei verder dat ,,het dopingschandaal met opzet is opgeblazen om de Russische presidentsverkiezingen te beïnvloeden''. Of hij daarmee de Verenigde Staten als aanstichter bedoelde , werd niet meteen duidelijk.

De Russische president wees ook met de beschuldigende vinger richting het Wereld Anti Doping Agentschap WADA en het Internationaal Olympisch Comité. Die zouden ,,onder druk zijn gezet om Rusland te straffen.''

Poetin liet opnieuw achterwege te zeggen door wie die druk werd uitgevoerd.



Rodsjenkov is de man die het dopingschandaal rond Russische sporters tijdens de Olympische Winterspelen van Sotsji in 2014 aan het licht bracht. De uitlatingen van de oud-chef van het antidopingbureau waren de opmaat naar meer onthullingen over een dopingprogramma voor Russische sporters dat onder leiding stond van de Russische staat.