Podcast De Pacer | Lieke Klaver over de ideale 400 meter en haar 700.000 Instagram-volgers

Sifan Hassan maakt debuut op de marathon, maar verkiest Londen boven Rotterdam: ‘Dit is geen switch’

Sifan Hassan loopt op zondag 23 april in Londen voor het eerst in haar leven een marathon. Een atletiekgrootheid op de baan is ze al, met haar twee olympische titels, nu is ze ook benieuwd naar de klassieke afstand op de weg. ,,Ik ben nieuwsgierig en wil vooral leren.”