Podcast | Alles over hardlopen met een trainingsschema

Ontketende Lakers boeken vijfde overwin­ning op rij

16 januari Los Angeles Lakers heeft de vijfde zege op rij geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA en daarmee de leiding in de westelijke divisie stevig in handen. De regerend kampioen won met 112-95 van New Orleans Pelicans. Vedette LeBron James was goed voor 21 punten en 11 assists.