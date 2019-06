Ploeterende Bendsneyder mist snelheid

Bendsneyder klaagde vrijdag al steen en been over zijn machine, een NTS van Japanse makelij met een motorblok van Triumph. ,,Ik heb weinig gevoel met de motor en we begrijpen niet precies waar het probleem zit'', zei hij na twee moeizame sessies.

Voor de derde training was de motor van Bendsneyder weer anders afgesteld, maar het leidde niet tot de gewenste verbetering. De Nederlander miste weer de snelheid. Het wordt later zaterdag tijdens de kwalificatie nog een hele klus een mooie startpositie af te dwingen voor de race van morgen.



De Nederlander rijdt in Assen een thuisrace. Zijn team, RW Racing GP, is geworteld in de provincie. De Drentse zakenman Roelof Waninge houdt de renstal op de been en verwacht goede resultaten in de TT. Bendsneyder kondigde in aanloop naar de TT aan dat hij in de top tien wil eindigen.