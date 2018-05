'Pleintjesbasketbal' krijgt professionele league

Het totale prijzengeld bedraagt 20.000 euro. De competitie wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en andere partners.



In 2017 werd bekend dat het drie-tegen-drie basketbal, populair op pleintjes in heel de wereld, wordt toegevoegd aan het programma van de Spelen van Tokio 2020. Deelnemers aan de competitie komende zomer maken meteen ook kans om onderdeel te worden van het traject richting WK in 2019 in Amsterdam en de Spelen van Tokio. Acht teams ontvangen een wildcard voor de Pro League, vier teams kunnen zich via een kwalificatiesysteem plaatsen.



,,Het is fantastisch dat we deze volgende stap kunnen maken in het 3x3 basketbal'', liet Jesper Jobse, 3x3 pionier en international weten. ,,Tokio 2020 is een belangrijk doel. Maar nog belangrijker is de 3x3 sport verder te professionaliseren, zodat we ook na de Spelen internationaal meedoen om de prijzen.''